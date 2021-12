Cansados de los insultos y las discusiones, los funcionarios del municipio que se ubica en el estado de Amazona no encontraron nada mejor que dirimir sus diferencias en una lucha de MMA.

Una hilarante y poco inusual situación se vivió en Brasil, luego de que dos políticos decidieran resolver sus problemas y diferencias en un combate de artes marciales mixtas (MMA).

Según consignó la prensa internacional, para entender mejor esta situación hay que retroceder hasta septiembre de este año, cuando Erineu da Silva, ex concejal del municipio de Borda, trató de “canalla” y “sinvergüenza” a Simão Peixoto, alcalde del lugar que pertenece al estado de Amazonas, por la falta de conservación de un parque acuático.

Las declaraciones fueron subiendo de nivel a tal punto que, el edil decidió publicar un video desafiando al ex concejal a una pelea. No obstante, y como las críticas por parte de los habitantes del municipio brasileño no se hicieron esperar, el alcalde decidió cambiar su estrategia y lo desafío a una batalla bajo las reglas del MMA: en un recinto, con árbitro y espectadores.

“No soy un luchador callejero… soy el alcalde del municipio de Borba”, escribió Simón Peixoto en su cuenta de Facebook, según aseguró Infobae. “Si realmente quiere pelear… estamos listos para pelear… Siempre he sido un ganador”, agregó el funcionario de 39 años.

Tras esta sentencia, ambos personajes comenzaron una preparación tanto física como mental, todo con el objetivo de dar la mejor presentación en el combate que se disputó durante la jornada de este lunes en un gimnasio del municipio de Borda y ante una gran cantidad de espectadores.

¿Quién ganó? Tras tres intensos rounds, donde por cierto no faltaron las patadas y los combos, el alcalde fue declarado como ganador por los jueces del evento, lo cual no estuvo exento de polémica ya que varios asistentes aseguraron que Da Silva había tenido un mejor desempeño sobre el cuadrilátero.

“Peixoto se mostró muy amenazante en todo momento con gestos en el cuadrilátero, como por ejemplo el de pasar su pulgar sobre su garganta mientras miraba a la esquina de su oponente”, indicó el medio anteriormente consignado.

“Una vez terminada la contienda ambos rivales se saludaron, se felicitaron y aseguraron que el objetivo de este evento fue el de promover el deporte”, concluyó.

Revisa el registro aquí: