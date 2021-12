Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton, sufrió este sábado la expulsión más insólita en lo que va de Premier League.

El norteamericano recibió dos tarjetas amarillas en menos de un minuto en la visita de los ‘Wolves’ al Manchester City, por lo que debió marcharse a camarines en los descuentos del primer tiempo.

Ocurrió luego de una infracción del azteca en contra de Rodri, en la mitad de cancha. La falta le valió recibir la primera cartulina.

Trascartón, pese a los reclamos del City y la advertencia del árbitro, Jiménez impidió la reanudación del juego en dos ocasiones y vio la segunda amarilla: expulsado.

Vale señalar que los ‘ciudadanos’ vencieron 1-0 al Wolverhampton, sumando 38 puntos y saltando momentáneamente al primer lugar de la Premier League.

No, Raul Jimenez is an idiotpic.twitter.com/wolofy0CTi

— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) December 11, 2021