La tarde de ayer Canadá venció por 2 tantos a 1 a México, en un duelo valido por la octava jornada del octagonal de la CONCACAF, y se quedó con el primer lugar de la tabla de dichas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El encuentro tuvo de todo, aunque de seguro lo más llamativo de la jornada fue el festejo de uno de los jugadores del plantel canadiense, quien se sintió como “pez en el agua” gracias a las condiciones climáticas que imperaban en el estadio la Mancomunidad en Edmonton.

Y es que aunque parezca insólito, el partido se jugó en una cancha que horas antes del pitazo inicial se encontraba totalmente cubierta de nieve, la cual si bien fue removida hacia los costados para despejar el campo de juego, fue el epicentro escogido por el lateral izquierdo Sam Adekugbe para realizar un divertido festejo.

Todo quedó registrado en la transmisión del encuentro, donde se puede ver cómo tras el segundo gol de ‘Los Rojos’, el futbolista se fue corriendo hasta donde estaban celebrando sus demás compañeros y, tal como si fuera un niño, se lanzó de espaldas sobre la nieve acumulada.

Por razones un tanto obvias, el divertido festejó del lateral canadiense causó risas entre sus compañeros y asistentes, pero además se volvió viral en la red del ‘pajarito’ azul.

Recordar que la Selección de Canadá ha participado una sola vez en la Copa del Mundo. Fue en México 1986, donde integró el grupo C y cosechó tres derrotas al hilo: 1-0 ante Francia, 2-0 ante Hungría y 0-2 ante la Unión Soviética.

Revisa la celebración aquí:

Running into the winter break top of the table like… #CANMNT #WCQ #ForCanada pic.twitter.com/UTl1o0ugku

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 17, 2021