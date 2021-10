El periodista argentino Horacio Pagani volvió a protagonizar un momento escandaloso en la televisión luego de insultar a su colega de TyC Sports Juan Pablo Marrón, quien había dado una información sobre la cantidad de muertes por covid-19 que informó el Ministerio de Salud trasandino el pasado domingo 3 de octubre.

En medio del debate por el Superclásico que River le ganó a Boca en el Monumental y los excesos en el aforo permitido, Marrón explicó que la cifra de decesos por coronavirus en Argentina fue la más baja (se contabilizaron seis personas), a lo que Pagani replicó: “Pareciera que sos de salud pública”.

A partir de ahí, se armó el debate. Pagani acusó a Marrón de haber dicho que no había variante Delta en la Argentina. “Es una barbaridad lo que estás diciendo. Es un nivel de locura total”, se defendió el joven periodista.

Instantes después, el veterano cronista se levantó de la silla y lo insultó: “Qué me dijiste la re puta madre… Sos un sinvergüenza. Me dijiste en la Argentina no hay Delta, hijo de puta”.

Por suerte, el conductor Gastón Recondo pudo calmarlo y enfriar la situación en el programa con un corte publicitario.