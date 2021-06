En su paso por TNT Sports en el marco de la previa del partido entre Chile yBolivia por la Copa América, Luis Pedro Figueroa repasó su historia con La Roja y desclasificó algunas de sus mejores anécdotas y experiencias.

Una de ellas, quizás la más recordada por los hinchas, tiene relación con su bullado intercambio de camisetas con una estrella del fútbol mundial: Ronaldinho Gaúcho.

En aquel duelo de carácter amistoso disputado en Suecia en 2007, Chile cayó 4-0 ante Brasil, hecho que motivó múltiples críticas entre la hinchada luego que dos jugadores locales, Figueroa y Jorge Vargas, coincidieran intentando intercambiar camisetas con el 10 carioca una vez finalizado el encuentro.

“Fue una de las cosas por las que me alejé de la emocionalidad de los hinchas”, comentó el chileno, quien anunció su retiro de la actividad recientemente.

“Schiappacasse dijo que corrí 50 metros para conseguir la camiseta de Ronaldinho… Sucede que en el partido me hizo una falta y me pidió disculpas, donde le dije que se las aceptaba si me daba su camiseta”, recordó.

“Esto nunca fue pensado, se dio en la cancha. Entonces, cuando terminó el partido fui donde estaba él (Ronaldinho) para pedirle la camiseta, pero en la tele se vio como si hubiéramos peleado por la camiseta”, comentó Figueroa.

El hecho afectó significativamente al jugador, quien incluso le pidió al DT de la época, Nelson Acosta, que no lo volviera a nominar.

“Me sentí tan mal…. Que esa noche voy donde Nelson Acosta y le digo: ‘no me llame más a la Selección… Siempre me dolió. Era impotencia, que dijeran que corrió 50 metros. Y aclaro: no era algo que tenía preparado”, apuntó.

La camiseta, finalmente, fue rematada a beneficio del exjugador Fabián Guevara. “Después la mamá y la esposa de Fabián Guevara me dicen: Luis, tú no te mereces eso, por qué no hacemos algo con la camiseta”, apuntó. “Él estaba mal de salud… Tampoco fue un tema que yo lo preparé. Fue la mamá de Fabián”, dijo.