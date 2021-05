Esta semana se viralizó la noticia de que el hijo de un millonario chino jugó en el primer equipo del club del que su padre es dueño. Por orden del dueño al entrenador, el hijo de He-Shihua jugó algunos minutos el fin de semana pasado.

El Zibo Cuju, elenco de la segunda división china (China Ligue One), tuvo en cancha a un jugador que, según informan medios internacionales, pesa cerca de 126 kilos. El hijo del dueño sumó sus primeros minutos en el fútbol profesional.

Ante la sorpresiva noticia muchos se preguntaban cómo jugaba el hijo del millonario. Bueno, este miércoles se viralizaron algunas imágenes en las que el joven hijo de millonario muestra sus habilidades con el balón.

Recordar que el Zibo Cuju va último en su zona en la liga loca y ha sumado solamente un punto de los 15 posibles.

Este miércoles a partir de las 07:30 horas en Chile el conjunto de He-Shihua vuelve a salir a la cancha ¿Jugará nuevamente su hijo?

we found the footage of the Chinese owner's son playing in second tier Chinese league.

