En los últimos partidos del Leeds United, no a pocos les llamó la atención que el técnico Marcelo Bielsa lució sus reconocidos lentes pero chuecos.

La imagen del entrenador argentino no pasó desapercibida para algunos que especulaban con alguna nueva cábala del DT, pero la explicación es mucho más curiosa.

Patrick Bamford, delantero de los ‘Whites’, reconoció en el podcast del exjugador Peter Crouch que él es el culpable de que el trasandino utilice unos lentes defectuosos ya que le pegó un doloroso pelotazo en el rostro durante un entrenamiento.

“Me vino la pelota y la conecté suavemente con mi pie izquierdo. Estaba cerca del córner y él justo parado en la línea de gol. No lo vi, así que le pegué al balón y fue directamente a su nariz”, confesó el ariete.

“Siempre se pone en un lugar incómodo. Lo único que vi fueron sus gafas volando a 10 metros. Él se fue tapándose la nariz y yo le dije ‘lo siento, lo siento’, recriminándome a mí mismo. Se fue un poco enojado diciendo ‘no es nada, no es nada’ en español”, añadió Bamford.

Tras cartón, Bielsa se acercó al fisioterapeuta del club ya que, según el atacante, tenía una profunda herida en la nariz.

“No sé si has notado en las últimas semanas que usa los mismos lentes y no están rectos, están torcidos. Me siento realmente mal, debería conseguirle un par de anteojos nuevos, pero ¡tengo miedo de volver a mencionarle el hecho!”, detalló Bamford.