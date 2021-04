Este lunes se lanzó el primer trailer de la nueva serie sobre Diego Maradona que se podrá ver en las plataformas de Amazon.

Justo en el día que se cumplen 32 años de la histórica entrada en calor que hizo Diego Maradona en el Olímpico de Munich lanzaron el primera trailer de la serie sobre la vida del ’10’.

De hecho, en el adelanto justamente la canción “Live is life” es la que suena de fondo junto a imágenes de los actores que personifican al legendario futbolista argentino.

La serie llevará por nombre “Sueño bendito” y contará con diez episodios de una hora cada uno retratando su vida desde niño a los triunfos en Nápoles o con la selección argentina.

Es protagonizada por los actores Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldschmidt, que personifican a Diego Maradona en distintos momentos de su vida.

Es momento de contar su historia. Maradona: Sueño Bendito próximamente en Amazon Prime Video

It’s time to tell his story. Maradona: Blessed Dream coming soon to Amazon Prime Video. #MaradonaTV pic.twitter.com/MpCaVGAmRA

— Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) April 19, 2021