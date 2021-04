El palo de Mauricio Pinilla frente a Brasil en el Mundial 2014 es uno de los momentos más recordados de la historia del fútbol chileno. Sólo un par de centímetros separó a Chile de eliminar a los locales de aquella cita planetaria e instalarse en cuartos de final.

El autor de esta traumática jugada no lo olvida y en una entrevista realizada en la cuenta de Instagram del animador nacional, Cristián Sánchez, detalló minuciosamente el histórico acontecimiento.

‘Pinigol’ se sigue lamentando por el travesaño y recordó como la derrota caló hondo dentro del camarín. “No por haber quedado eliminados, si no que porque sabíamos que podíamos llegar hasta el fondo. Que podíamos llegar hasta la final. Que era nuestra posibilidad. El equipo estaba increíble, físicamente, futbolísticamente y mentalmente”, señaló.

El recientemente retirado futbolista también aclaró que vieron una oportunidad de derrotar a un Brasil que no venía en su mejor momento y que eso “fue lo que nos afectó más en nuestras cabezas”.

A medida que va pasando el tiempo, el ex Universidad de Chile le ha tomado el peso a la situación y contó que posterior al partido frente al ‘Scratch’, estuvo “casi cinco días sin poder dormir”.

Un suceso que no se borra de la mente y que pasó a detallar por completo en el live. “Fue un saque de fondo de Bravo. Luiz Gustavo me va a presionar para saltar a cabecear conmigo. Lo choco un poco, controlo la pelota con el pie derecho y me queda justo hacia adelante. Veo a Alexis, se la doy, hago una pared y me la devuelve. Me sale a marcar Thiago Silva, me lo saco con el brazo, me hago el espacio justo para rematar y ahí le pego el bombazo”, recordó minuciosamente.

Sin embargo, el actual panelista de ESPN también tuvo tiempo para analizar y buscar explicaciones a la desafortunada jugada argumentando que “la pelota con la que jugamos en el Mundial siempre tenía trayectorias muy raras. Literalmente, viboreaba. Yo esperaba que la pelota bajara”.

“Le di mucha fuerza, porque sabía que esa pelota podía bajar y no. La pelota no hizo ninguna trayectoria, siguió”, agregó quien tuvo pasos por Escocia e Italia.

Tras la eliminación de Brasil 2014, la Selección Chilena tuvo su revancha en la Copa América de 2015 y la de 2016. “El equipo sabía que podía ganarle a cualquiera y competir”, finalizó Mauricio Pinilla.