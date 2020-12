Se ‘robó’ el zapato de un jugador, ingresó a la cancha y se volvió viral. Estas cosas realizó un perro durante el último fin de semana en el fútbol boliviano.

El can, del que no se conocen mayores datos hasta ahora, hizo su aparición en pleno desarrollo del duelo entre The Strongest y Nacional en el Hernando Siles de La Paz.

Lo más llamativo de todo es que el animal se hizo presente en el campo con la bota de un futbolista y se movió por varios segundos mientras otros intentaban detenerlo.

El perro jugó de lo mejor en cancha, hasta que uno de los protagonistas del compromiso pudo tranquilizarlo, con ayuda del árbitro y un rival, para posteriormente tomarlo con cuidado y sacarlo del césped.

La divertida escena se tomó los principales medios deportivos del mundo y se volvió viral rápidamente.

Un momento que seguramente queda en el podio de lo más insólito del 2020.