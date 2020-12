El periodista Rodrigo Sepúlveda explotó contra Antonio Conte luego de que el Inter de Milan quedara eliminado de la Champions League a manos del Shakhtar Donetsk ucraniano. “No puedo entender que mierda tiene en la cabeza”, aseguró.

“Esto es un fracaso con mayúsculas. No estamos hablando que es algo que se puede suavizar”, inició diciendo.

El comunicador, a través de su canal de Youtube, despedazó al entrenador italiano.

“El gran y para mí el gran responsable de esta eliminación se llama Antonio Conte, no hay otro. No tiene explicación. No tiene ninguna posibilidad de análisis después de lo que hizo hoy día. Yo dirigente del Inter lo saco de inmediato del club”, aseguró.

Pero no se quedó ahí y continuó: “Conte perjudicó al inter. Es tan grave lo que hizo hoy de no haber jugado con Alexis Sánchez que se da cuenta en el minuto 74 cuando él ingresa, hasta el final del partido, que fue el tipo más distinto que el resto”.

Luego, comenzó a criticar más duramente a Conte.

“Es un pelotudo Conte, me van a perdonar la expresión ¿Saben qué conclusión saco? Es que el hubiese querido que el Inter no ganara. Desde mi punto de vista Alexis era desde el inicio”, afirmó.

“¡Si es tan hueón que saca a Lautaro, un tipo que te puede definir el partido, lo saca al min 84 y lo mete a Eriksen!”, complementó, notablemente enojado.

“No puedo entender que mierda tiene en la cabeza Conte. Es tanta la rabia que tengo contenida porque no lo puedo comprender”, analiza.

“A su jugador más distinto lo pone en el 74. Es un hueón po, es un boludo, es un pelotudo Conte. No tiene otra definición”, cree el periodista chileno.