¿No será mucho? En Argentina, tras la muerte de Diego Maradona, varios fanáticos reportaron lo que serían “fenómenos paranormales” referentes al 10.

De hecho, algunos han catalogado estos sucesos como “milagros maradonianos”. Por ejemplo, el medio Olé elaboró una lista de cuadro situaciones que se dieron luego de la muerte del pelusa. De hecho, una involucra a Lionel Messi.

La primera ocurrió en la provincia de Entre Ríos la noche de este sábado, cuando una fanática grabó la luna. Allí se dibujó una figura que llamó la atención de todos en las redes sociales.

“Anoche me puse a ver la luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso el final puteando). Pero hoy un amigo me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa”, dijo la joven que grabó el video a través de su cuenta de Instagram.

¿MARADONA EN EL CIELO?

Mirá el video con la supuesta silueta del Diez corriendo de espaldas [https://t.co/WAfR7xVNBg] pic.twitter.com/kIef6MVStv — Página|12 (@pagina12) November 29, 2020

Anoche en Paraná, Entre Ríos. Qué querés que te diga… pic.twitter.com/Q19OCyOxSc — Diario Olé (@DiarioOle) November 29, 2020

La segunda situación tiene que ver con Messi, en su homenaje a Maradona en el Camp Nou, luciendo la camiseta del 10 en Newell’s.

Tras el cuarto gol de la pulga ante el Osasuna, fue fotografiado mientras era amonestado por el árbitro tras sacarse la camiseta en el festejo.

En la imagen, entre el juez y el argentino, quedaron las letras DAM del cartel publicitario, y los hinchas rápidamente señalaron que se trataría del nombre del exfutbolista: Diego Armando Maradona.

Messi le hace un homenaje a Maradona: se saca la camiseta del Barcelona y debajo tiene la 10 de Newell's Old Boys.

Alguien saca la foto: entre Messi y el árbitro queda un acróstico con las iniciales de Diego Armando Maradona.

No se juega a los dados con el universo. pic.twitter.com/x5ZxPbfAHJ — Bea ✌️ (@BeaDixit) November 29, 2020

El tercero ocurrió el sábado en el estadio Amalfitani, cuando Gimnasia salió por primera vez a la cancha tras la muerte de Diego.

Al minuto 10 de partido salió el sol, lo que causó extrañeza, ya que había estado nublado todo ese día en Buenos Aires.

Además, así se iluminó la imagen del argentino cuando le realizaron un homenaje en el estadio.

El último hecho se dio el jueves en la eterna fila de hinchas que había formado en la Casa Rosada para poder darle el último adiós a su ídolo.

un rayo de luz de filtró de manera tal, que iluminó a un fanático que estaba usando la camiseta de la selección argentina con el número 10 en su espalda.