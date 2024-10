Renata Almada: " El futbolista sufre con el tabú de decir: no la estoy pasando bien"

La psicóloga Clínica y Deportiva abordó con Bio Bio TV la importancia de abordar la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. La profesional nacida en Porto Alegre, estudió psicología en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul y llegó a Chile en 2018.

“El fútbol es un ambiente masculino, y mostrar vulnerabilidad no se asocia a esa fortaleza masculina que se espera”, puntualizó la profesional en relación a que no siempre los problemas de salud mental, en este caso de los futbolistas, son abordados correctamente o a tiempo.

“Decir que un atleta está en asesoramiento psicológico tiene un peso del que no quieren responsabilizarse.” Junto con destacar la importancia de contar con profesionales en este ámbito en los clubes, Almada enfatiza que en el fútbol sudemaricano existe “intrusismo profesional” y lo explica porque “Hay muchos profesionales que intentan abarcar todos para mantenerse imprescindibles en el fútbol. He visto casos de kines, (Kinesiólogos), que hacen de psicólogos y eso es intrusismo porque ese profesional no tiene los recursos óptimos para lidiar con las necesidades del atleta”, señaló.

En cuanto a la recta final del torneo, Almada señala la importancia de manejar la presión en Colo Colo y La U en la lucha por el título: “Ambos entrenadores han sido muy inteligentes en adaptarse a lo que ofrecían sus planteles. Almirón de ser más pasional, de validar conductas de algunos de sus jugadores, pero siento que el plantel de Colo Colo es un poco más maduro en el aspecto emocional.” En relación a la U, y después de todo lo que pasó en los últimos años, “Álvarez entendió que necesitaba ser una figura central. Identificó lo que necesitaba el plantel, para que jueguen tranquilos, y ser la figura más racional”, sentenció la profesional.

