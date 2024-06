Nintendo Switch celebrará un nuevo capítulo en la saga con "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", donde la Princesa Zelda será la protagonista por primera vez, dejando de lado el papel tradicional de Link. El anuncio ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes consideran que finalmente se ha creado un verdadero "The Legend of Zelda", resaltando la importancia de Zelda en la historia. El juego, previsto para el 26 de septiembre de 2024, introduce la innovadora arma Trirrode y una narrativa que destaca la sabiduría y valentía de Zelda. Eiji Aonuma promete una experiencia única y variada según las elecciones de los jugadores, quienes además tendrán la oportunidad de adquirir una edición limitada de Nintendo Switch Lite dorada. Los fans están impacientes por sumergirse en esta nueva aventura en Hyrule.

El reciente anuncio de “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” para Nintendo Switch entusiasmó a los aficionados de la saga, quienes de cara a este nuevo título en que, por primera vez, la protagonista será la Princesa en lugar del tradicional héroe, Link.

Este cambio radical ha llevado a muchos jugadores a proclamar que finalmente se dignaron a crear un verdadero “The Legend of Zelda”, destacando la importancia y el significado de Zelda asumiendo el papel central en la historia.

Desde el lanzamiento del tráiler y los detalles revelados sobre el juego, las redes sociales y foros de discusión se han llenado de comentarios.

Pero muchos jugadores, además de comentar lo innovador del nuevo anuncio, parecen estar de acuerdo en un aspecto, y que ha surgido una oleada de comentarios humorísticos en Twitter/X afirmando que por fin tienen un “The Legend of Link”.

Sin embargo, no es la primera vez que la Princesa protagoniza un juego de la franquicia, aunque sí un “The Legend of Zelda”. En 1993, ya encabezó su propio título llamado Zelda: The Wand of Cameleon para el CDI de Phillips, aunque no es muy popular que digamos e incluso Nintendo hace como que no existe.

Desde el primer “The Legend of Zelda”, ha sido una broma recurrente entre los jugadores que el nombre de Link no aparezca en el título a pesar de ser el héroe de la historia. Con este nuevo anuncio, aunque el juego no lleve el nombre de Link, parece finalmente hacer honor al verdadero protagonista: Zelda.

En lo que respecta al juego, “Echoes of Wisdom” promete ofrecer una experiencia única y emocionante, explorando nuevas mecánicas de juego con el Trirrode y una narrativa que promueve la sabiduría y la valentía de Zelda como personaje principal. Esta nueva arma permite replicar cosas usando la habilidad Eco, permitiéndole duplicar monstruos para que luchen junto a ella, resolver rompecabezas y mucho más.

Eiji Aonuma, director de la serie Zelda, prometió una gran variabilidad entre las partidas, indicando que la experiencia de cada jugador será diferente según los ecos que creen. Además, los mas fanáticos podrán adquirir una edición limitada de Nintendo Switch Lite de color dorado el día del lanzamiento.

El juego está programado para lanzarse el 26 de septiembre de 2024, y los jugadores parecen estar ansiosos por sumergirse en esta nueva aventura en el universo de Hyrule.