El personaje de videojuegos más icónico de todos los tiempos es Lara Croft, protagonista de la saga Tomb Raider, o al menos así fue decidido en una encuesta de los premios BAFTA.

La encuesta se realizó como antesala de la vigésima edición de dicha premiación, abriendo una votación para los jugadores, quienes sumaron más de 4 mil votos en total.

Aunque se desconoce el porcentaje exacto de votos a favor de Lara Croft, el triunfo deja de manifiesto su importancia en la industria de los videojuegos, ya que ha sido uno de los personajes más importantes de la historia de los videojuegos.

Y a pesar de los altibajos que ha atravesado la franquicia en los últimos años, ahora los participantes de esta encuesta han decidido que es la más importante, incluso sobre otros personajes populares e históricos como Mario, Sonic, Pikachu, Link o Pac-Man.

La lista de los 20 personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, según esta encuesta, es la siguiente:

1. Lara Croft (Tomb Raider)

2. Mario (Super Mario)

3 Agent 47 (Hitman)

4. Sonic the Hedgehog (Sonic)

5. Sackboy (LittleBigPlanet)

6. Pac-Man (Pac-Man)

7. Link (Legend of Zelda)

8. Master Chief (HALO)

9. Kratos (God of War)

10. Shadowheart (Baldur’s Gate 3)

11. Arthur Morgan (Red Dead Redemption 2)

12. Pikachu (Pokémon)

13. Steve (Minecraft)

14. Solid Snake (Metal Gear Solid)

15. Crash Bandicoot (Crash Bandicoot)

16. Cloud Strife (Final Fantasy VII)

17. Astarion (Baldur’s Gate 3)

18. Kazuma Kiryu (Yakuza)

19. Ellie Williams (The Last of Us)

20. Nathan Drake (Uncharted)