El famoso youtuber español Rubén Doblas, conocido en internet como El Rubius, fue declarado culpable de evadir impuestos, hecho por el que fue condenado a pagar un total que rodea los 73 mil euros, es decir, alrededor de 65 millones de pesos chilenos.

De acuerdo a lo confirmado por El País, el youtuber había apelado a lo decidido por el Tribunal Económico-Administrativo, sin embargo, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la resolución.

Así, el influencer deberá pagar 49.629 euros (alrededor de $44 millones), monto que corresponde al llamado Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), que no pagó en 2013. Además del monto, se suman otros 23.140 euros ($21 millones aprox.) como multa.

De acuerdo a la sentencia realizada en noviembre de 2022, El Rubius utilizó a su empresa denominada El Rubius OMG -actualmente llamada Snofokk- para pagar sus impuestos como una sociedad, siendo el socio mayoritario (con el 98,7%) y administrador de aquella empresa.

Sin embargo, el fisco afirmó que el youtuber debió haber pagado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), debido a que en su empresa no contaba “ni con trabajadores ni colaboradores”.

Asimismo, sus inmuebles constaban de “equipos informáticos, videocámara, auriculares, motocicleta y derechos de propiedad intelectual”, todos artefactos utilizados para la creación de contenido.

El Rubius y las polémicas por impuestos

En enero de 2021, El Rubius publicó un comunicado sobre su decisión por mudarse a Andorra, con la intención de poder beneficiarse de un régimen fiscal menos exigente que el de España.

“Llevo 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como sin duda deben de hacerse, Hacienda me ha tratado como si fuera un ‘delincuente’“, acusó entonces.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

“Desde ese primer día he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU. para ver si tenía ‘cuentas corrientes ocultas’, me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera”, describió.

Entonces, aseguró que estaba a favor de pagar impuestos, pero que aquella acción debe “ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano (…) Es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano, tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad”.