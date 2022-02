Una de las próximas apuestas de terror psicológico en videojuegos, Martha is Dead, anunció este fin de semana que su lanzamiento en PlayStation 4 y 5 sufrirá un retraso debido a que deberán editar algunas escenas de la producción.

El juego es un thriller psicológico ambientado en la Italia de 1944. Ahí, entre todo el caos del apogeo de la Segunda Guerra Mundial, una muchacha sordomuda aparece muerta en un lago.

La joven fue encontrada por su hermana gemela, quien decide usurpar la identidad de Martha para descubrir qué fue lo que pasó. A partir de su investigación, todo empieza a tornarse en una historia llena de desconfianza, trauma, arrepentimiento y oscuridad.

Sin embargo, el terror y violencia de esta entrega habría desencadenado que se eliminen algunas escenas para las consolas de Sony.

Según compartieron el estudio a cargo del juego, LKA, y Wired Productions a través de Twitter, Martha is Dead es “una aventura narrativa solo para público adulto, con escenas potencialmente desconfortantes y temas incómodos para algunos jugadores”.

A statement on Martha Is Dead pic.twitter.com/bXDZu2hRP9 — Wired Productions (@WiredP) February 11, 2022

De acuerdo a las empresas, el tema respecto a la crudeza del contenido siempre estuvo en cuenta y se anunció abiertamente, pero ahora los usuarios de PS4 y PS5 tendrían una experiencia “modificada”, “ya que algunos elementos ya no se pueden reproducir”.

Si bien las empresas no comentaron cuáles son las escenas que desaparecerán, el medio Axios aseguró que Martha is Dead contiene una serie de imágenes inquietantes como una secuencia de sueños en la que un jugador corta la cara de un cadáver y la usa como una máscara.

También comentan que existen otras escenas de violencia como cuando un personaje “abre el estómago de un cadáver y saca un feto muerto”, así como la autolesión de otros.

Es por esta modificación que el juego deberá retrasar su venta en formato físico. Pese a que no dieron una fecha exacta, la productora del proyecto aseguró que sería por “unas pocas semanas”.

“Esta versión seguirá incluyendo un póster a doble cara, las cartas de tarot digitales y la banda sonora. Actualizaremos su estado con la fecha de lanzamiento tan pronto tengamos la información”, aseguraron.

Por otro lado, la versión para Xbox One, Xbox Series X/S y PC no tendrá ningún tipo de censura, mostrando todas las escenas perturbadoras. Con esto, Martha is Dead llegará el 24 de febrero tanto en las versiones con y sin censura de forma virtual.