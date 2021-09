¿Te imaginas ir al dentista y que, al entrar, cómo si fuera un NPC de Pokémon te desafíe a un duelo de Smash Bros. Ultimate? El profesional declaró por el Twitter oficial de su clínica que si sus clientes eran capaces de vencerlo en una partida, él les daría un servicio de limpieza gratuito.

Aunque, por el contrario, si pierdes deberán compartir en sus redes sociales la vergüenza de haber sido derrotado por su dentista.

“¿Puedes vencer a este dentista en Smash? Ven a Zen Family Dental para averiguarlo. Gana y obtén una limpieza gratuita. ¡Pierde, tienes que decirle al mundo que has perdido!”, compartieron en el Twitter oficial de la clínica.

Can you beat this dentist at #Smash ? Come on in to @ZenFamilyDenta1 in #AshlandMA to find out. Win, and get a free cleaning. Lose, you have to tell the world you lost! pic.twitter.com/65pepLVH7R

— Zen Family Dental (@ZenFamilyDenta1) August 29, 2021