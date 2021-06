La historia que rodea el mundo de League of Legends es sumamente vasta: los más de diez años de narrativas en torno a la grieta del invocador han dado espacio a una gran variedad de relatos, cientos de teorías y por supuesto -como en casi todo los fandoms- uno que otro shippeo (deseo para que dos personas, generalmente de ficción, tengan una relación).

Es así como en el mes del orgullo Riot Games ha decidido hacer realidad una de las teorías románticas más queridas por los fanáticos, donde podemos ver de cerca la relación entre unas jóvenes Leona y Diana. No obstante, este nuevo canon ha sido censurado en China.

Y es que la historia “Amanece Conmigo” escrita por Dana Luery Shaw deja ver un romance adolescente entre ellas dos, donde somos testigos incluso de un beso.

This Pride, the Sun and Moon have aligned. ☀️🌙

We're excited to share "Rise with Me" by Dana Luery Shaw, as one of many more LGBTQIA+ stories to come.

🔗 https://t.co/McOumBH2AS pic.twitter.com/bbCUW1dkQl

— League of Legends (@LeagueOfLegends) June 17, 2021