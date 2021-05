FIFA 21 incorporó a su plantilla de jugadores a un juvenil del Queens Park Rangers de Inglaterra, quien en 2006 fue brutalmente asesinado.

Se trata de Kiyan Prince, quien murió el 18 de mayo de aquel año tras defender a un amigo que era víctima de bullying a las afueras de su colegio.

Fue en medio del enfrentamiento que el adolescente terminó siendo apuñalado en el corazón con un arma blanca.

A través de sus redes sociales, el club inglés señaló que en el aniversario número 15 de su partida, Prince “vuelve a la vida como el futbolista profesional que debió haber sido”.

👑 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞.

On the 1️⃣5️⃣th anniversary of his death.

𝗞𝗶𝘆𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗲 returns to life as the professional footballer he should have been 💙@easportsfifa 𝘅 @thekpf#QPR | #LongLiveThePrince pic.twitter.com/csbZBvhvhQ

— QPR FC (@QPR) May 18, 2021