Siempre es bienvenido cuando aparece un nuevo juego que rompe con el molde tradicional y presenta una propuesta diferente.

Este es el caso de Twin Mirror, un título disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4 que está basado en la narrativa y que explora en lo más profundo de la mente humana, enfocándose en las decisiones que cada jugador toma a lo largo de la historia.

Se trata de una entrega desarrollada por Dontnod Entertainment, estudio conocido por haber lanzado anteriormente Tell Me Why y Life Is Strange. En esta ocasión, Twin Mirror sigue la línea de estos títulos, apoyándose principalmente en el argumento y en el desarrollo de personajes.

Tuvimos la oportunidad de probar este título en una PS5 gracias a un código digital entregado por Bandai Namco, y a continuación te contamos nuestro parecer acerca del resultado.

Historia

La historia se sitúa en Basswood, un pequeño pueblo de Virginia Occidental. Si bien podría sonar al típico poblado perdido en algún punto de Estados Unidos, diversos hechos quebrarán la tranquilidad del lugar.

En Twin Mirror tomas el control de Sam Higgs, un periodista que regresa luego de dos años al pueblo para el funeral de su mejor amigo, Nick, quien falleció en un aparente accidente de carretera. Sin embargo, su retorno estará lleno de complicaciones e incidentes.

Y es que mientras Sam aún vivía en la zona, publicó un controversial artículo que generó el cierre de la mina local, principal fuente laboral de muchos de los habitantes. Esto hará que no todos lo reciban de la manera más cordial precisamente.

Rápidamente Sam se dará cuenta que no todo es lo que parecía ser, viéndose en la obligación de descubrir qué fue lo que realmente pasó con Nick, descubriendo a su vez otros hechos que evidentemente no spoilearemos.

En este tortuoso y complejo camino no sólo se verá apoyado por personajes como Joan, la hija adolescente de Nick, y Anna, su ex pareja, sino que además contará con los consejos y guía de un “yo interno”, un personaje que sólo él puede escuchar y ver.

Si bien la historia no es extremadamente compleja ni mucho menos, sí es cierto que en algunos pasajes toma giros que probablemente no verás venir. Pese a esto, siento que en la primera mitad se hace un tanto lento, con ciertos momentos que se podrían volver tediosos. Por contrapartida, durante la segunda mitad se acelera el ritmo.

Jugabilidad

A decir verdad la jugabilidad es bastante sencilla. Podrás desplazarte por diferentes áreas que intentan dar la impresión de un mundo abierto que no es tal.

En los escenarios verás determinados puntos en los que podrás recoger elementos que servirán como pistas o evidencia, dentro de los cuales encontramos documentos, imágenes y otros accesorios. También podrás interactuar con los diferentes personajes que te vayas encontrando para que armes tu propio “rompecabezas” acerca de lo que sucedió.

Uno de los aspectos llamativos del juego es el Palacio Mental, en el que tendrás que elegir diferentes opciones para reconstruir situaciones que han ocurrido, o que pasarán, según las pistas que tengas presente.

Una vez que hayas obtenido la respuesta más lógica, podrás validar tu hipótesis y comprobar si todo calza, lo que te ayudará en la investigación.

Por su parte, a medida que avances tendrás que enfrentarse a diferentes retos que pondrán a prueba tu habilidad mental.

Otro aspecto a destacar es que tú podrás tomar diferentes decisiones según lo que consideres “mejor”, por lo que algunos eventos podrían cambiar un tanto dependiendo de la elección que tomes, aunque siempre siguiendo una columna vertebral.

Pese a que en el papel suena interesante, en Twin Mirror no se le saca todo el provecho que uno esperaría. En la mayoría de las ocasiones sólo hay un par de opciones posibles, que generalmente llevan al mismo punto, por lo que no da espacio al error propiamente tal.

Volviendo al tema del Palacio Mental, se repite este mismo “error”, ya que sabrás rápidamente si la tesis que manejas sobre lo que pudo haber ocurrido es acertado o no. Se siente como si de alguna manera hubiesen incorporado este elemento un tanto a la rápida, ya que evidentemente se podría haber profundizado en este apartado, que es precisamente uno de sus elementos diferenciadores.

Aspecto visual

Como se podría suponer, el aspecto gráfico no es lo primordial en Twin Mirror. Pero no hay que confundirse: a lo largo de la historia vemos diferentes escenarios que se adecuan plenamente a las situaciones que se presentan.

Ya sea el bar y sus diferentes detalles, la panorámica del pueblo que puedes ver al inicio del juego o el entorno natural en el que está emplazada la casa de Anna, notarás que hubo preocupación por crear un entorno limpio y estéticamente atractivo para el jugador.

No obstante, gráficamente hablando, es evidente que el trabajo no es óptimo, ya que el nivel de detalle claramente no está a la altura de un juego AAA. Pese a que en cuanto a los escenarios esto no es un problema mayor -de hecho, me sorprendió la calidad de los mismos-, sí lo es al momento de ver las expresiones faciales de los personajes.

Y es que los momentos de mayor tensión o carga emocional se ven empañados por la poca preocupación que hubo al crear animaciones en los rostros. Es una lástima que haya sido así, especialmente si tenemos en cuenta que hubo un excelente trabajo con los actores en cuanto a las voces.

Al menos en PS5, Twin Mirror no presentó bugs ni problemas visuales importantes. Eso sí, hay ciertos momentos en los que se pudo haber pulido más el acabado técnico, como cuando Sam entrega un refresco pese a que es evidente que no llevaba nada en sus manos.

¿Es un juego que vale la pena? Si eres amante de los juegos tipo thriller puede ser una elección interesante, especialmente si no te gustan los títulos demasiado extensos. Ten en cuenta que puedes terminar Twin Mirror en unas 6 horas aproximadamente.

Por el contrario, si estás acostumbrado a otro tipo de juegos, difícilmente vaya a captar tu interés. Esperemos que en una próxima entrega Dontnod Entertainment tome nota y corrija errores que sin duda mejorarán la experiencia.