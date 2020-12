Durante la jornada de este martes la empresa de la gran N anunció que el popular juego Among Us llegó a su consola híbrida y ya se encuentra disponible en la tienda virtual de Nintendo Switch, listo para ser comprado y descargado por los usuarios.

“Prepara la esclusa y únete a tus compañeros de tripulación en un juego multijugador de trabajo en equipo y traición”, twitteó la cuenta oficial de Nintendo durante esta tarde, animando a sus fanáticos a probar el título en el marco del Indie World Showcase.

Prep the airlock and join your crewmates in a multiplayer game of teamwork and betrayal!!#AmongUsGame by @InnerslothDevs is available today on #NintendoSwitch! #IndieWorld pic.twitter.com/RTrsLS02tV

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 15, 2020