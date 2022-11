Este viernes Twitter definió suspender temporalmente el programa de verificación de cuentas, por 8 dólares, implantado por Elon Musk. Desde la compañía creen que esto podría llevar a un auge de las cuentas falsas que suplanten a grandes empresas.

Se trata de una de las promesas ícono de parte del magnate norteamericano, quien aseguró que quería darle el “poder a la gente” a través de una verificación (logo azul) a un precio bajo.

De acuerdo al medio Bloomberg, aquello habría llevado a decenas de personas a suplantar a cuentas de grandes empresas y celebridades, lo que habría generado un nuevo problema en Twitter.

“La compañía también restableció las insignias ‘oficiales’ para cuentas de alto perfil, y la insignia gris reapareció debajo de los perfiles de las empresas y los principales medios de comunicación este viernes, de acuerdo a una lista interna aprobada por ellos mismos”, detalló el citado medio.

En este sentido, expusieron, durante los últimos días han surgido varios problemas a raíz de esta verificación de ocho dólares, que han afectado a empresas grandes a nivel internacional.

The awesome irony of the situation is that the media writing about Twitter/me failing nonstop is driving massive growth in Twitter!

— Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022