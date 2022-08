Con la rapidez del internet, cada vez es más sencillo dar cuenta de problemas en diferentes plataformas. Sin embargo, este lunes las alarmas se encendieron cuando, en unos pocos minutos, el motor de búsqueda Google mostró problemas en diferentes puntos del mundo.

Pasadas las 21:00 horas en Chile, el sitio Down Detector dio cuenta de una serie de reportes sobre la caída del sistema al momento de realizar diferentes solicitudes a la plataforma.

Asimismo, en el sitio Is It Down Right Now los reportes llegaron desde Chile, Australia, Estados Unidos, Canadá y más.

Y es que, al buscar cualquier cosa en el motor, aparecía un mensaje que aseguraba que “el servidor encontró un error y no se pudo completar la solicitud”.

Sin embargo, en menos de cinco minutos, el sistema ya se había restablecido en los equipos. De todas formas, los usuarios en redes sociales no dejaron pasar el momento para reportarlo en redes sociales.

Cabe destacar que en Chile se reportó una caída en diferentes puntos del país en los servicios de Wom, Movistar y VTR que todavía continúa bajo los reportes de usuarios.

Entonces, a través de Twitter, el servicio de Telefónica confirmó la intermitencia en sus servicios de Movistar, asegurando que “estamos trabajando arduamente para reponer la conectividad”. Asimismo, apuntaron que los problemas se deben a “imponderables externos”.

El revuelo por la caída de Google

Sobre la breve caída del servicio de búsquedas de internet, muchos incluso afirmaron que se trató de la primera caída del servicio. De todas formas, aunque sean muy pocas veces, los servicios de Google ya han experimentado fallas en años anteriores.

En 2020, por ejemplo, Youtube, Google Drive y Gmail tuvieron problemas por casi dos horas. Sin embargo, el desperfecto logró solucionarse.

Asimismo, en 2015, el gigante tecnológico sufrió la caída parcial de sus servicios de Internet, generando problemas a miles de usuarios de Gmail, YouTube y el propio buscador.

Pese a que la actual falla duró breves momentos, en Twitter muchos decidieron dar cuenta del problema e incluso bromear al respecto.

Revisa acá algunas reacciones a la caída de Google

