Durante la mañana de este lunes usuarios de todo el mundo comenzaron a reportar problemas para ingresar a ciertos servicios de Google y de la plataforma de Youtube.

A eso de las 08:40 horas comenzaron a registrarse las primeras fallas en los servicios, dejando a millones de usuarios sin poder ingresar.

Los avisos y reclamos fueron instantáneos, no sólo por la imposibilidad de utilizar youtube, sino también porque tras los primeros 20 minutos, la totalidad de los servicios de Google había comenzado a presentar fallos.

De momento se desconocen las causas de esta falla generalizada, pero ya a eso de las 10:00 horas los servicios comenzaron a funcionar paulatinamente.

Is @YouTube Crashing? Or what ? Ive been refreshing it a hundred of times already. pic.twitter.com/e2lgWofCcF — Serine (@SerineBlink) December 14, 2020