Muy pronto WhatsApp, la compañía que es propiedad de Meta, modificará un aspecto sensible para sus usuarios. En ese sentido, el cambio tratará sobre la foto de perfil.

En este aspecto, la aplicación realizará de manera automática este proceso, para crear las iniciales de los usuarios que no tengan foto de perfil. “Abrir un chat grupal es la mejor manera de descubrir si la función ya está habilitada para su cuenta de WhatsApp. Como siempre, debe esperar una nueva actualización si la función no está disponible para su cuenta, por lo que si los iconos de perfil no aparecen junto a las burbujas de chat”, mencionó WABetaInfo.

Así, en la imagen se mostrará las iniciales en un fondo con colores, en el lugar de un perfil en blanco, señaló el sitio web WABetaInfo.

En tanto, estos cambios se producirán en la versión Beta de WhatsApp para iOS 23.13.0.76 y en la versión Beta para Android 2.23.15.9.

¿WhatsApp me obligará a cambiar la foto de perfil?

Si bien, este cambio no será aplicado de forma unilateral, pues buscaría ser una alternativa para identificar a los usuarios de la app.

También otra de las nuevas funciones será que se podrá enviar videos de alta calidad. No obstante, se podrá realizar una comprensión menor de un video al momento de enviarlo.

Revisa a continuación los demás cambios que hará WhatsApp: