Este miércoles 7 de septiembre, la compañía de dispositivos electrónico Apple, realizará el tradicional evento Keynote, donde suelen presentar sus nuevos modelos.

Así, este 2022, se espera el lanzamiento del esperado iPhone 14, junto con el Apple Watch Series 8, que estrenaría un sensor de temperatura según las filtraciones; el Apple Watch Pro; y los AirPods Pro 2, que podrían contener mediciones de salud.

El Apple Keynote 2022 tendrá lugar en el Apple Park, la sede de la compañía en Cupertino, California (EEUU), este miércoles a contar de las 13:00 horas de Chile.

La transmisión del evento se podrá seguir por medio del sitio web de Apple, además de la app de Apple TV y en el canal de YouTube de Apple.

Go for launch. Tune in for a special #AppleEvent on September 7 at 10 a.m. PT.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/T9o7qJt72E

— Apple (@Apple) August 24, 2022