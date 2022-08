A la espera del lanzamiento del iPhone 14, son varios los rumores que han corrido a lo largo de los meses, que incluso partieron poco después de la salida del iPhone 13 al mercado. Ahora, algunos medios especializados en las tecnologías de Apple aseguran varias características nuevas en el esperado smartphone.

Como ya se venía pronosticando, el teléfono podría integrar a su sistema la opción para mantener la pantalla siempre encendida. De hecho, un video publicado por el portal 9to5Mac, detalla como se vería con este modo.

Los colores parecen atenuarse y la pantalla continúa mostrando elementos como la fecha, la hora y el estado de la batería. Adicionalmente, el medio asegura que en esta nueva entrega de Apple no será lanzada la versión Mini del dispositivo.

Here's how the iPhone 14 Pro's always-on display will work… 👀📱

Rather than being completely black with just the date/time like on Android, your wallpaper will fade out and still be visible.

(via @9to5mac) pic.twitter.com/DfJV8CTxuR

— AppleTrack (@appltrack) July 29, 2022