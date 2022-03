Pasadas las 15:00 horas de este martes 8 de marzo usuarios a nivel mundial comenzaron a reportar problemas en el servicios de Spotify, aplicación de reproducción de música.

De acuerdo a lo expuesto por el sitio Down Detector, usuarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa han reportado problemas para acceder a la aplicación móvil.

En algunos reportes se sostiene que personas no han podido iniciar sesión en la app, mientras que a otros el sistema los ‘sacó’ (deslogueó) de sus reproducciones.

User reports indicate Spotify is having problems since 1:21 PM EST. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown

— Downdetector (@downdetector) March 8, 2022