Usuarios de TikTok han reportado la caída en el servicio de la aplicación en los últimos minutos.

Según han detallado en redes sociales como Twitter, tienen problemas para ver sus perfiles en la plataforma.

A su vez, hay quienes reportan no poder ver los videos de otros tiktokers.

De acuerdo al sitio Down Detector, los fallos registraron su peak a las 15:56 horas de este martes.

“No me aparecen los comentarios, no me deja dar like, y pareciera que mi cuenta se hubiera borrado, pero me di cuenta que a mucha gente le está pasando exactamente lo mismo”, señaló uno de los afectados.

“Tiktok se cayo? no me carga ni en celular ni en la pagina desde el pc”, señaló otra persona. Cabe señalar que por el momento desde la aplicación no se han referido a los problemas.

Como era de esperar, las bromas y memes no faltaron en aparecer acompañados por el hashtag #tiktokdown.

Aceptelo también ustedes vinieron a ver si se cayó tiktok o era su celular. Twitter nunca nos falla #tiktokdown #tiktokdown pic.twitter.com/1kIIgLeAY4 — 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑧674 (@dianasanchez674) July 6, 2021

Asi quede después de desintalar TikTok, Reiniciar el cel,Apagar y prender el wifi,prender los datos pensado que era mi cel que estaba fallando🤡 pic.twitter.com/m3FekauloW — Pantoja.x.Reséndez (@FrasesChia) July 6, 2021

TikTok a donde me mandaste los video edits de los kpopers? pic.twitter.com/dTV5P0zisj — |ᴄᴏᴛᴏ| (@Coto_ily) July 6, 2021

Yo mirando que solo me salen videos de free firee y de fútbol en TikTok #tiktokdown pic.twitter.com/EGh6YJA4DL — Margarethmart17 (@mart_margareth) July 6, 2021

Quién se une a la caridad "unas muletas para tiktok"? Para que deje de caerse 🤩✋🏻 JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/euwyN2FzZ6 — ✨𝐴𝑀✨ 2 (@lovedayker) July 6, 2021

devuélvame pa mi crazy tiktok 💔 pic.twitter.com/RS7BWnKQRY — 𝕬𝖘𝖙𝖗𝖎𝖉 ✞ (@AstridCarrasc10) July 6, 2021

El dueño de Tiktok viendo como nos quejamos y queremos que nos regresen al lado bonito de tiktok sin kunno, Rod y Domelipa #tiktokdown pic.twitter.com/nuAjusjS2j — ❤️WE LOVE YOU CHANYEOL❤️ (@rony_vero) July 6, 2021

foto grupal de los que pensamos que se cayo nuestro internet y era tiktok #TikTok pic.twitter.com/Vmi53a7MzQ — el famoso mateo (@mathwiild) July 6, 2021