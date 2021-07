Instagram comenzará a enfocarse principalmente en los videos para así hacer frente a otras plataformas como TikTok y YouTube.

Así lo confirmó el director de la plataforma, Adam Mosseri, a través de un video subido en sus redes sociales.

Según explicó, comenzarán a hacer pruebas con recomendaciones de videos en el feed de algunos usuarios, incluso de cuentas que no siguen.

“También vamos a experimentar cómo adoptar el vídeo de manera más amplia: video a pantalla completa, inmersivo, entretenido, para dispositivos móviles”, indicó.

Changes are coming to video on Instagram 📺

At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) June 30, 2021