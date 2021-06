Este martes llegó a Chile HBO MAX, un nuevo servicio de streaming que se unirá a la competencia que está que arde en el país. Pero ¿qué pasará con aquellos suscriptores que tenían HBO GO?

Lo primero que deben saber, es que la actual plataforma será descontinuada, por lo que sus usuarios deberán migrar al nuevo streaming, si así lo desean.

Aquellas personas que tengan contratado el servicio, tendrán acceso a HBO Max hasta que termine su ciclo de facturación. Tras ello, el precio se reajustará de acuerdo al plan que elijan en la nueva plataforma.

Por supuesto, aquellos que prefieran no migrar, podrán cancelar la suscripción.

Para comenzar a acceder al servicio, los usuarios tendrán que descargar la app en su dispositivo móvil o ingresar al sitio web con sus mismos datos.

Asimismo, aquellos usuarios que tengan una suscripción lineal a HBO a través de VTR (Chile), tendrán acceso a la plataforma sin costo alguno.

¿Qué producciones ofrecerá?

Junto al estreno de la plataforma, también debutarán en Chile esperadas producciones como Friends: the reunión; Wonder Woman 1984; Zack Snyder’s Justice League, En El Barrio, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías Negro y Godzilla vs Kong, entre otras.

La plataforma también ofrecerá películas de Warner Bros. sin costo adicional tan sólo 35 días después de haber debutado en las salas de cine en América Latina. Entre ellas se encuentra Space Jam: una nueva era; Escuadrón Suicida 2 y Dune.

Entre las franquicias disponibles desde mañana se encontrará algunas como Harry Potter, El Señor de los anillos y Matrix.