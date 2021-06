Recientemente salió a la luz un extraño bug que bloquea la conexión WiFi de los iPhone.

El problema fue detectado por Carl Schou, experto en ingeniería inversa, quien en una publicación señaló que todo comenzó luego que cambiara el nombre de la red de su WiFi a “% p% s% s% s% s% n”.

Al tratar de conectarse a ella, se dio cuenta que su móvil quedó impedido de acceder a cualquier red. Pese a que cambió nuevamente el nombre de la señal e incluso reinició el equipo, no pudo activar la conexión WiFi.

En conversación con el sitio especializado Bleeping Computer, el usuario señaló que el fallo se registró mientras usaba un iPhone XS con iOS 14.2.2.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021