Este lunes YouTube Shorts, el servicio de videos cortos para competir con TikTok, llega de forma gradual a Chile y a otros países de Latinoamérica.

La plataforma de videos amplió su versión beta de Shorts a 23 países, incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Así lo confirmó la compañía a través de su blog oficial, indicando que el reproductor de Shorts de YouTube ha superado los 6.5 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global.

Específicamente, Shorts permite grabar y editar videos de hasta sesenta segundos con fondo musical, al estilo de TikTok, y lleva funcionando en modo de prueba en países como Estados Unidos e India.

En tanto, indicaron que con el paso del tiempo se irán sumando nuevas funciones para probar, como agregar texto a puntos específicos en tu video, usar audio de otros cortos para mezclarlos en tu propia creación, añadir subtítulos automáticamente a tu Short y agregar filtros básicos para corregir el color de tus Shorts, entre otras.

Como parte de su expansión internacional, incorporaron además la capacidad de utilizar audios de videos en YouTube. “Esto significa que puedes darle tu propio toque creativo al contenido que te encanta mirar en YouTube y ayudar a encontrarle una nueva audiencia, ya sea reaccionando a tus bromas favoritas, probando la última receta de un creador o recreando parodias cómicas”, puntualizaron.

Cabe señalar que los creadores tendrán el control de sus videos y podrán optar por no participar si no quieren que su material se use en Shorts.

A su vez, YouTube ha trabajado con sus socios comerciales, incluyendo UMG, Sony, Warner, Colonize Media, Lizos Music, SACM y SADAIC, entre otros, para su biblioteca de canciones disponibles para usar en Shorts.