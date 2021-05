Twitch decidió suspender la monetización en los contenidos de la conocida streamer Amouranth, quien suele jugar videojuegos desde una tina con objetos inflables.

Según dio a conocer la propia joven a través de sus redes sociales, la plataforma de stream no le notificó la medida, sino que se enteró por su propia cuenta.

“Tuve que iniciar la conversación después de notar, sin previo aviso, que todos los ingresos por publicidad habían desaparecido de mi Channel Analytics”, señaló.

En su publicación, la streamer critica el hecho de que, aunque el contenido no infringe las pautas de la comunidad ni los términos de servicio, de igual manera Twitch “tiene total discreción para apuntar a canales individuales y desmonetizarlos parcial o totalmente”.

Yesterday I was informed that Twitch has Indefinitely Suspended Advertising on my channel

Twitch didn't reach out in any way whatsoever. I had to initiate the conversation after noticing, without any prior warning, all the ads revenue had disappeared from my Channel Analytics

— Amouranth (@Amouranth) May 18, 2021