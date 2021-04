La red social Facebook volvió a sufrir una vulneración a los datos de los usuarios, donde cerca de 500 millones de cuentas tuvieron filtraciones de información, entre ellos los números de teléfono, nombre completo, ubicación, fecha de nacimiento y en algunos casos el correo electrónico.

Ante esto, Alon Gal, director técnico de la agencia contra el ciberdelito Hudson Rock, posteó a través de su cuenta de Twitter lo que él consideraba una “negligencia absoluta” por parte de una de las redes sociales con más usuarios alrededor del mundo.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021