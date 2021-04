La compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación, Amazon, respondió ante la polémica generada hace unas semanas, acerca de que los repartidores de sus productos no tenían tiempo para ir al baño, por lo que debían utilizar botellas de plástico para orinar.

La controversia fue generada luego de una publicación vía Twitter del político Mark Pocan, donde se critica el trato de la compañía hacia sus trabajadores. “Pagarle a los trabajadores $ 15 por hora no lo convierte en un “lugar de trabajo progresista” cuando se rompe el sindicato y hace que los trabajadores orinen en botellas de agua”, dijo en su tweet.

Amazon, por su parte, respondió mediante la misma publicación que “Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros. La verdad es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y tienen excelentes salarios y atención médica desde el primer día“.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q

