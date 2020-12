¿Has tenido discusiones con amigos por tus gustos musicales? Probablemente sí, todos conocemos a un melómano al que nunca igualaremos con su análisis de todo tipo de géneros o hemos sido criticados por disfrutar las canciones de moda (o también por no hacerlo).

Sin embargo, una mirada condescendiente y una risa burlesca no son nada comparado a ser juzgado por una Inteligencia Artificial (I.A.) y en esta ocasión existe una con mucha curiosidad por conocer tus gustos musicales para reírse de ellos.

How Bad Is Your Spotify? (¿Qué tan malo es tu Spotify?) en un sitio web donde “una sofisticada I.A. analiza tu pésimo gusto musical”.

El sitio está en inglés, pero contiene pocas frases -principalmente irónicas- por parte de quien desea conocer nuestra actividad en la aplicación de música, solo para dar su ácida opinión tras analizar nuestras playlists y álbumes favoritos.

Al presionar en el botón “Find Out”, la I.A. se presenta ante nosotros y solicita permiso para acceder a Spotify, en este punto deberemos iniciar sesión en la aplicación para comenzar a recibir comentarios acerca de nuestras canciones favoritas con su característico humor.

La Inteligencia Artificial realizará algunas preguntas acerca de lo que has escuchado recientemente y en base a tus respuestas te asignará una puntuación. Luego, arrojará los resultados comentando (y probablemente insultando) los géneros y artistas que encontró en tu Spotify, junto con un resumen de la música que más has escuchado.