Como cada mes de diciembre, Google ha hecho un repaso para ver cómo fue el año a través de las búsquedas más repetidas en el buscador.

Anteriormente ya les contamos respecto a las tendencias respecto a los personajes, recetas y búsquedas en general que más se registraron en este año (puedes revisarlas en este enlace).

No obstante, como no podía ser de otra forma, los memes tampoco estuvieron ausentes de esta revisión. ¿Cuáles crees que fueron los 10 más buscados por los chilenos en el sitio? A continuación te lo contamos.

El actor español Zorion Eguileor Ruedala, quien da vida a Trimagasi en la película de Netflix El Hoyo, es uno de los que aparece en el top ten con su característica respuesta: “obvio”.

El meme del protagonista de Monsters, Inc., es otro de los que se hizo sumamente popular en nuestro país. En otra variante aparece acompañado acompañado por Sulley.

El video viral en el que un sujeto afirma que un berlini no le hace “nadi” dio origen a este meme.

El meme del hámster mirando directamente a la cámara también es otro de los que no quiso estar ausente entre los más buscados por los chilenos. Sin duda es uno de los mejores para los usuarios a la hora de explicar como se han sentido durante este particular año.

Otro de los imperdibles de este 2020 ha sido el meme de “Nadie, absolutamente nadie”. Si bien no aplica a una imagen en particular, ha motivado la aparición de diversos ejemplos.

Los memes nacidos de la expresión de Debby Ryan en una de las escenas de la película de Disney Channel Radio Rebel (2012) han sido otros de las más buscadas en Google.

Este meme es protagonizado por Yoda de Star Wars vestido con un estilo hiphopero. Generalmente se usa para ignorar publicaciones llenas de texto, con argumentos o disculpas que el lector considera demasiado extensas como para leer.

Este meme nació a raíz de un video que se hizo viral en TikTok, en el que un joven al que identifican como “El Pepe” reacciona de una manera particular tras descubrir que está siendo grabado.

El popular conejo de Looney Tunes protagoniza este meme con un guiño al comunismo.

Hablas de ecología y no me has plantado unos besos, #enfinlahipocresia pic.twitter.com/s0DTkiNsxg

— Alfred.C.K (@FreddyCK18) June 8, 2020