Como los bostezos entre humanos, para los chimpancés orinar es algo ‘contagioso’ y cuando uno lo hace, es muy probable que otros hagan lo mismo. Los científicos creen que el objetivo podría ser reforzar el vínculo social.

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Current Biology de Cell Press y realizado por científicos de la Universidad de Kyoto (Japón). La investigación se llevó a cabo con una veintena de chimpancés cautivos que viven en el Santuario de Kumamoto.

“En los humanos, orinar juntos puede considerarse un fenómeno social”, de hecho, hay un proverbio italiano que dice que ‘quien no orina en compañía o es un ladrón o es un espía’, recuerda Ena Onishi, investigador en la Universidad de Kioto y autor principal del estudio, detalla DW.

“En Japón, el acto de orinar con otros se denomina ‘Tsureshon’ (連れション), y está representado en el arte a través de siglos y culturas y sigue apareciendo en contextos sociales modernos”, añade Onishi.

“Nuestra investigación sugiere que este fenómeno puede tener profundas raíces evolutivas. Descubrimos que los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienden a orinar en respuesta a la micción de individuos cercanos“, explica Onishi.

Los investigadores observaron que los chimpancés del santuario parecían orinar más o menos al mismo tiempo, lo que les recordó al comportamiento humano y se preguntaron si sería comparable al bostezo contagioso.

Para averiguarlo, durante más de seiscientas horas, tomaron nota de las veces que orinaban los chimpancés de Kumamoto y contabilizaron 1.328 micciones.

Después, analizaron los datos para comprobar si los chimpancés orinaban de forma sincronizada y si su decisión estaba influida por individuos cercanos o por factores sociales.

In chimpanzees, peeing is contagious. Study in 20 captive chimpanzees in Japan shows that, when one chimp pees, others are more likely to follow. @KyotoU_News Ena Onishi, James Brooks, Sota Inoue & Shinya Yamamoto

Read more in @CurrentBiology:https://t.co/aqaXNngLTR pic.twitter.com/QJJhdjqmCJ

— Cell Press (@CellPressNews) January 21, 2025