La tecnológica Figure presentó a su robot humanoide Figura 01, que es capaz de tener conversaciones con seres humanos y razonar gracias a la tecnología de OpenAI, empresa creadora de la popular inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT.

“Los modelos OpenAI proporcionan inteligencia visual y lingüística de alto nivel”, señala Figure, empresa que cuenta con inversiones del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el gigante tecnológico Microsoft, el fabricante de chips Nvidia y OpenAI.

En el video que publicó la empresa, una persona le pregunta al robot estrella –que es capaz de mover su “cuerpo” y “manos” como un humano– qué es lo que está viendo, a lo que la máquina responde: “Veo una manzana roja en un plato en el centro de la mesa, una rejilla para el secado con tazas”.

Luego el humano le pide a la máquina –que en vez de una “cara” tiene una pantalla– que le dé algo de comer y el androide con IA le entrega la manzana.

“Te di la manzana porque es el único artículo comestible que puedo darte de la mesa”, responde el robot cuando es preguntado por la razón que le llevó a elegir el fruto.

A finales de febrero, OpenAI firmó un acuerdo de colaboración con Figure para “desarrollar modelos de IA de próxima generación” para los robots, ya que cree que pueden “ayudar en la vida cotidiana”.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people

-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions

Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443

— Figure (@Figure_robot) March 13, 2024