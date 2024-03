Un inaudito caso se registró durante la presentación de un robot en el festival DeepFest, de Riyadh en Arabia Saudita, resulta que el androide tocó de manera inapropiada a una periodista mientras se encontraba junto a él.

“Muhammad: el robot humanoide” fue presentado la semana pasada. Con aspecto humano, viste ropa tradicional del país y es el “primer robot saudí con forma de hombre”.

Sin embargo, Muhammad se salió del libreto cuando realizó lo que se podría señalar como un tocamiento indebido a una mujer.

Rawya Kassem, de la cadena Al Arabiya, estaba hablando junto al robot cuando este extendió una mano para tocar su espalda baja. Kassem respondió mirando fijamente a la máquina y estirando una mano.

QLTYSS, la compañía desarrolladora del robot, indicó a Metro que Muhammad era “totalmente autónomo” y que operaba sin control directo de humanos.

Según indicó QTYLSS, se pidió a todos los asistentes a DeepFest, incluida la prensa, que mantengan una distancia segura del robot durante su demostración.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024