Las gotas de agua contienen un “ingrediente secreto” que puede estar en el origen de la vida en la Tierra. Un descubrimiento que los científicos de la Universidad Purdue (EE.UU) admiten que podría contribuir al desarrollo de nuevos fármacos.

“Se trata de la primera demostración de que las moléculas primordiales, los aminoácidos simples, forman espontáneamente péptidos. Los componentes básicos de la vida, en gotitas de agua pura“, dijo Graham Cooks, profesor de química analítica de la Facultad de Ciencias de Purdue, citado en un comunicado de la universidad.

Según el químico, este estudio, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha permitido descubrir “esencialmente la química que hay detrás del origen de la vida”, algo que ha intrigado a los científicos durante décadas.

Según la investigación de la universidad estadounidense, señala que la química basada en el agua “también puede conducir al desarrollo más rápido de medicamentos. Para tratar las enfermedades más debilitantes de la humanidad”.

Y es que en el estudio, los aminoácidos pueden reaccionar y agregarse para formar péptidos. Estos son los “componentes básicos de las proteínas y, finalmente, de la vida”.

“Curiosamente, el proceso requiere la pérdida de una molécula de agua, lo que parece muy poco probable en un entorno húmedo, acuático u oceánico. Para que la vida se formara, necesitaba agua, pero también necesitaba espacio lejos del agua”, avanzan las conclusiones del estudio.

