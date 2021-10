Michael Sayman tenía sólo 13 años cuando salvó a su familia de la quiebra, 17 cuando una de las empresas de tecnología más importantes del mundo lo llamó a sus filas y 25 años, cuando lanzó el libro que cuenta su vida.

Sayman es para muchos la excepción a la regla, sin embargo, es sólo un joven que aprovechó las oportunidades que le brindó la vida y de los momentos de ocios sacó más provecho del que podría haber sacado cualquier chico de su edad.

Aunque parece todo un cuento de hadas, detrás de la historia de este joven de origen peruano-boliviano hay mucho más que un golpe de suerte, la realidad de un inmigrante en Estados Unidos y el estrés de un niño al ver que su familia está a punto de perderlo todo.

Michael Sayman: el niño de la app

Aunque nació en Miami sus orígenes son latinos. Hijo de madre peruana y padre boliviano, vivió una infancia marcada por aparentar ser perfecta, aunque señaló a People que “la realidad es que mi niñez fue un desastre”.

Sus padres mantenían un restaurante de comida peruana en Miami, sin embargo, la crisis del 2008 en Estados Unidos los afectó al punto de casi caer en la banca rota. Ahí fue cuando Michael comenzó a sentir el estrés de la crisis económica y encontró una forma de traer un cheque a la familia que no lo estaba pasando bien.

Era sólo un niño de 13 años cuando decidió que podría crear una aplicación para la tienda de Apple, lo que le generaría ingresos que ayudarían a sus padres en su apuro económico.

Oh my goodness, I just found this photo of me from when I released one of my first games on the App Store. What a goober.🙈 https://t.co/irLnxh3Ig5 pic.twitter.com/SWs6PR1nYs

— Michael Sayman (@michaelsayman) October 1, 2021