El pasajero de un avión comercial que volaba por Cabo Cañaveral, Florida, grabó el momento exacto en el que despegaba el cohete Atlas V desde el Complejo de Lanzamiento 41 de la Estación de la Fuerza Espacial.

El usuario compartió el registro a través de Reddit, en donde rápidamente se viralizó.

En la secuencia podemos ver el lanzamiento a toda velocidad del satélite militar lanzado por la compañía United Launch Alliance (ULA).

El momento fue grabado el martes a las 13:37 hora local, misma hora de Chile, luego que el despegue fuera aplazado el día anterior.

An airplane passenger got an incredible view of today’s Atlas V rocket launch from Cape Canaveral, Florida:

Source: https://t.co/Onslr7f2Xu cc @torybruno @ulalaunch @SpaceForceDoD pic.twitter.com/vQlhFS78Z1

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) May 18, 2021