A través de un acuerdo de colaboración, el primero en su tipo realizado por la ANID, y que considera un aporte de US$ 3,5 millones de la compañía y lo mismo por parte de la agencia , se proyecta implementar el “ Programa de Investigación Científica de Excelencia para la Zona de Montaña de la Región Metropolitana de Santiago ”, en un período de cuatro años.

Para avanzar hacia una minería cada vez más sustentable y promover el desarrollo científico y tecnológico del ecosistema de montaña en su conjunto, Anglo American y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) trabajarán colaborativamente para implementar el “Programa de Investigación Científica de Excelencia para la Zona de Montaña de la Región Metropolitana de Santiago”.



Los avances de este acuerdo fueron presentados en el marco del “Encuentro de Vinculación: Ciencia – Estado – Empresa”, organizado por la ANID. El convenio implicará un aporte de US$ 3,5 millones por parte de Anglo American a la Agencia en un período de cuatro años, para financiar proyectos hasta por un total de US$ 7 millones, considerando un cofinanciamiento público equivalente.



“En Anglo American nos hemos propuesto implementar una nueva forma de hacer minería, lo que implica asumir la interdependencia que tiene nuestra actividad con el delicado entorno que nos rodea y la necesidad de cuidarlo. Para eso, la generación de conocimiento es muy importante y este acuerdo con la ANID nos permitirá avanzar en esa dirección, en particular en lo que respecta a las ciencias de montaña”, expresó René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American.



Por su parte, la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Aisén Etcheverry, comentó que “ANID y Anglo American han explorado alternativas de colaboración en las que queremos hacer confluir el interés de la empresa por aportar al desarrollo de determinadas áreas del conocimiento y el de nuestra Agencia, orientado a dar apoyo a proyectos de investigación básica”.

“Estamos convencidos que el sector privado puede jugar un rol muy relevante y significativo en el impulso a la investigación, por lo que esperamos que el compromiso de Anglo American se traduzca próximamente en acciones conjuntas que beneficiarán a nuestra comunidad científica y al país”, añadió.



El convenio de cooperación se suma a la serie de estudios que ha ido desarrollando en los últimos años Anglo American junto a universidades, científicos y expertos para generar conocimiento sobre la zona de montaña y sus principales cuencas, y se inserta en un “Roadmap de Ciencia de Montaña”, que está impulsando la compañía para promover la investigación científica en este ecosistema, lo que se entrelaza con su Plan Minero Sustentable.



El Roadmap de Ciencia de Montaña comenzó en 2019 convocando a más de 40 investigadores de diversas disciplinas, representantes de ONG y de gobierno, con el fin de elaborar una hoja de ruta de ciencia de montaña, y en donde se identificaron desafíos y líneas de investigación en materias como agua y glaciares; resiliencia frente a peligros naturales; clima; biodiversidad, conservación y servicios ecosistémicos; y ser humano y montaña.



A partir de estos ejes, se busca dar con soluciones efectivas a problemáticas actuales y futuras de los sistemas de montaña en Los Andes de la zona central del país, en especial de la región Metropolitana; y generar conocimiento como bien público, que aporte a la toma de decisiones de los diversos actores que desarrollan actividades en la zona de montaña.