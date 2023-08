El Telescopio Espacial James Webb (JWST) captó una imagen de la estrella más lejana jamás vista, se trata de “Earendel”, que se encuentra dentro de los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, cuando comenzaba a formarse el Universo.

Cabe recordar que esta estrella fue descubierta en 2022 por el telescopio Hubble, pero no fue hasta ahora que el James Webb, el más poderoso de los observatorios espaciales, apuntó hasta ella.

El objeto en cuestión fue visto a 12.900 millones de años luz de la Tierra. Pero, ¿cómo fue posible ver una estrella tan tan lejana? Resulta que su presencia, se vio amplificada por un efecto de “lente gravitacional”.

“Tanto Hubble como Webb pudieron detectar a Earendel debido a su afortunada alineación detrás de una arruga en el espacio-tiempo creada por el enorme cúmulo de galaxias WHL0137-08. El cúmulo de galaxias, ubicado entre nosotros y Eärendel, es tan masivo que deforma la estructura del espacio mismo, lo que produce un efecto de aumento”, explica la NASA en un comunicado.

Esto último, permite que los astrónomos y los instrumentos de observación, puedan mirar a través de este “lente”, que funciona naturalmente como una lupa.

Asimismo, los científicos pudieron determinar que Earendel es una estrella de tipo B, más del doble de caliente que el Sol y un millón de veces más luminosa.

The light of Earendel, our most beloved star ⭐

Discovered by @NASAHubble, Earendel is the farthest star ever detected. Webb’s fresh look reveals it to be a massive B-type star more than twice as hot and about a million times more luminous than our Sun: https://t.co/b6HZ0JRQsV pic.twitter.com/mVr0d8dOio

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 9, 2023