Este lunes, la nave Orion de la misión Artemis I de la NASA logró su máximo acercamiento, a menos de 130 kilómetros, de la superficie de la Luna. Con esta maniobra, la cápsula iniciará su retorno a la Tierra.

Con esta maniobra que ejecutará la nave espacial sobrevolando la Luna, se aprovechará la gravedad del satélite natural para impulsarse en su trayectoria de regreso al planeta.

La comunicación con la cápsula se interrumpió durante 30 minutos cuando pasó por detrás del lado oculto de la Luna. También debía sobrevolar los lugares de aterrizaje de la misión Apolo.

El empuje esencial del motor principal del módulo de servicio europeo, que propulsa la cápsula, duró poco más de tres minutos.

“No podríamos estar más satisfechos con el rendimiento de la nave”, declaró más tarde Debbie Korth, subdirectora del Programa Orion.

Mientras en sus pantallas aparecían imágenes espectaculares, una vez restablecida la comunicación, Korth dijo en conferencia de prensa: “Todos en la sala tuvimos que parar y hacer una pausa, y mirar realmente (…) Vaya, nos estamos despidiendo de la Luna”.

La cápsula sin tripulación navegó a 130 km de la superficie lunar, logrando el mayor acercamiento a la Luna desde que el Apolo 17 voló hace medio siglo.

Esta era la última gran maniobra de la misión, que comenzó con el despegue del nuevo megacohete Artemis de la NASA el 16 de noviembre, para un viaje que debería durar 25 días y medio en total.

Ahora, Orion solo hará ligeras correcciones de rumbo hasta que aterrice en el Océano Pacífico, frente a la ciudad estadounidense de San Diego, el domingo 11 de diciembre a las 18H40 CET. Será recuperada e izada a bordo de un buque de la Marina de Estados Unidos.

Durante la misión, Orion pasó unos seis días en una órbita remota alrededor de la Luna. Hace una semana, esta nueva nave espacial rompió el récord de distancia para una cápsula tripulable, aventurándose a poco más de 432.000 km de nuestro planeta, más lejos que las misiones Apolo.

Una vez que regrese a la Tierra, Orion habrá viajado unos 2,25 millones de kilómetros, indicó Mike Sarafin, director de la misión Artemis.

La cápsula no lleva pasajeros, pero el propósito de esta misión de Artemis 1 es verificar que el vehículo sea seguro para, en el futuro, transportar tripulación.

