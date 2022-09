Luego de dos intentos suspendidos, este jueves la NASA compartió dos posibles nuevas fechas para volver a intentar el lanzamiento de la misión Artemis I. Esto, luego de resolver el problema de la fuga de hidrógeno líquido en el cohete SLS.

Así, se espera que el cohete esté listo para un nuevo intento el próximo 23 de septiembre o, como segunda opción, el 27 del mismo mes, segín confirmó la agencia espacial estadounidense.

A través de una teleconferencia, Jim Free, administrador asociado en la Dirección de Misión de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, señaló que la ventana de lanzamiento del 23 de septiembre empezaría a las 6:47 horas y se extendería por otras dos horas.

We continue to press toward #Artemis I's launch. We will keep @NASA_SLS and @NASA_Orion at the pad as we evaluate a seal on one of our fuel feed lines and validate the repair under cryogenic conditions. Additionally, we are reviewing our loading procedures to ensure resolution. pic.twitter.com/diskr0cFEq

