Las cuatro personas sin experiencia como astronautas que forman parte de la misión Inspiration4, el programa financiado por un multimillonario, están a horas de ser lanzados al espacio, un proceso que podrá ser visto en vivo a través del canal de youtube de SpaceX.

Desde la cuenta oficial de Inspiration4 en Instagram publicaron una foto para anunciar oficialmente los preparativos finales y posterior lanzamiento a la órbita espacial con los primeros cuatro tripulantes sin experiencia como astronautas.

El evento comenzará a transmitir a las 16:45 el despegue de la misión Inspiration4 y puedes seguirlo a través de youtube.

Inspiration4

El proyecto es financiado por el ávido piloto, explorador espacial y multimillonario estadounidense de 38 años, Jared Isaacman.

El multimillonario también ofreció tres lugares a bordo para Hayley Arceneaux, de 29 años, superviviente de un cáncer pediátrico; Chris Sembroski, de 41 años, antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y Sian Proctor, profesora de 51 años, con quienes pasará tres días orbitando la Tierra, más allá de la altitud de la Estación Espacial Internacional.

Otros turistas ya han estado en el espacio, incluida la ISS entre 2001 y 2009, a bordo de cohetes rusos. Pero fueron acompañados por astronautas profesionales, por lo que esta ocasión es algo totalmente nuevo.

La cápsula Dragon de SpaceX será lanzada por un cohete Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en el sureste estadounidense.

Docuserie en Netflix

La serie, llamada “Countdown: The Inspiration4 Mission to Space” (Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration4), estará dirigida por Jason Hehir, director del documental “The Last Dance”, ganador de un premio Emmy, sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan.

En ella se relata los días previos al lanzamiento y cómo será cuando regresen de la órbita espacial. Ya está disponible en Netflix los primeros 4 episodios.

Se tiene destinado publicar un quinto capítulo para el 30 de septiembre y en el se podrá ver como fue el regreso de Inspiration4.